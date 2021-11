WM-Playoffs: Auslosung gleich im Livestream

Anzeige

Am frühen Freitagabend findet die Auslosung zu den Playoffs der Fußball-WM 2022. Hier kann man die Übertragung live verfolgen.

Seit einer reichlichen Woche steht das europäische WM-Teilnehmerfeld größtenteils fest. Die drei verbliebenen Plätze werden in den WM-Playoffs vergeben. Im Topf der Nachzügler gibt es beispielsweise prominente Kandidaten wie Europameister Italien. Recht überraschend musste man der Schweiz den Vortritt lassen. Auch deren Vorgänger aus Portugal wurde das WM-Ticket in letzter Sekunde entrissen. Statt Cristiano Ronaldo können sich nun die Serben schon einmal ein Mannschaftshotel in Katar buchen.

Auch die seit kurzem vom ehemaligen deutschen U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz trainierten Türken sind noch mit in der Verlosung. Apropos Verlosung: Die WM-Playoffs müssen nun am 26. November zunächst ausgelost werden. Dabei werden je die 12 Teilnehmer aus zwei Töpfen (Liste siehe unten) einander zugeordnet. Spiel 1 und 2 ergeben zusammen ein Miniturnier mit Halbfinale und Endspiel. Gleiches gilt für alle weiteren Paarungen.

Rückspiele gibt es keine. Die Halbfinalspiele sind für den 24. März 2022 angesetzt, die Endspiele für den 29. März 2022. Sportstreaminganbieter DAZN zeigt alle Partien exklusiv live. Die drei Sieger dieser Miniturniere fahren dann ebenfalls nach Katar.

Dies sind die Teilnehmer der WM-Playoffs

Topf1: Italien, Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Wales

Topf2: Nordmazedonien, Österreich, Polen, Tschechien, Türkei, Ukraine

Ab 17 Uhr kann man die Auslosung zu den Playoffs im Livestream von DAZN oder auf der offizielle Homepage des Weltverbandes FIFA sehen.