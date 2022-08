ZDF Mediathek im September: Dschungel-Action, Immenhof und neue Mystery

Anzeige

Das ZDF hat in einer aktuellen Programmankündigung die Highlights in der ZDF Mediathek für den Monat September angekündigt.

Anzeige

Bereits seit August kann man in der ZDF Mediathek das Reitergestüt Immenhof besuchen. Die ersten beiden Staffeln der Pferde-Saga stehen zum Streamen zur Verfügung. Am 2. September folgt an selber Stelle mit „Ruby“ eine achtteilige Sitcom, die auf der BBC-Sitcom „Miranda“ basiert. Die Bankangestellte Ruby manövriert sich darin in einer verschlafenen Kleinstadt tollpatschig durch die Herausforderungen des Alltags, kündigt das ZDF an.

Einen Tag später folgt mit „In falschen Händen“ ein Thriller über das Streitthema Kinderbetreuung, in dem ein Paar am neuen Kindermädchen zu zweifeln beginnt. Um die Fallstricke des Familienalltags geht es derweil auch in „Du sollst hören“ am 10. September. Der Film dreht sich um ein gehörloses Kind, das mit einem Implantat die Aussicht auf ein „normales“ Leben bekommt. Der Haken an der Sache. Die ebenfalls gehörlosen Eltern lehnen die Operation ab. Eine Richterin soll nun entscheiden. Am 15. September folgt mit „The Perfect Mother“ ein Zweiteiler über eine Frau, die plötzlich einen Anruf aus der Untersuchungshaft erhält: Ihre Tochter wird des Mordes beschuldigt.

Ein hartes Survival-Abenteuer verspricht zudem „Jungle“ mit „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe in einer Hauptrolle. In dem Thriller stranden drei Backpacker bei einer Dschungelexpedition in der Wildnis. Ab dem 19. September kann man den Film in der ZDF Mediathek streamen. Mysteriöses geschieht darüber hinaus im sechsteiligen Mystery-neoriginal „Another Monday“ ab dem 30. September. Laut Sender lockt das Format mit einem Gedankenspiel: Stell dir vor, du hast nur noch einen Tag zu leben, den aber für immer.

Bildquelle: theperfectmother: ZDF/ Julien Cauvin