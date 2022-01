Africa Cup kostenlos gucken – heute geht’s los

Anzeige

Der Africa Cup wird in Deutschland gleich auf zweierlei Wegen übertragen. Etliche Weltstars sind mit dabei.

Sportdigital Fussball und OneFootball starten mit einem echten Kracher ins Jahr 2022: Der Fußballsender hat sich gemeinsam mit der Fußball-Medienplattform als Sublizenzpartner die Übertragungsrechte für den Africa Cup of Nations 2021 gesichert. In Kamerun kämpfen die besten Mannschaften des Kontinents um die Fußball-Krone Afrikas.

Africa Cup of Nations live

Mit dem Erwerb dieses Rechts ist Sportdigital Fussball und OneFootball ein echter Coup gelungen. Der Pay-TV-Sender, der internationalen Spitzenfußball aus sechs Kontinenten übertragt, und die weltweit führende Fußball-Medienplattform zeigen in Kooperation im Januar und Februar 2022 die 33. Ausgabe des Africa Cup of Nations. Das Turnier startet am heutigen 9. Januar mit der Eröffnungspartie von Gastgeber Kamerun gegen Burkina Faso (17 Uhr) und endet mit dem Finale am 6. Februar. Das zweite Spiel an diesem Sonntag bestreiten dann Äthiopien und die Kap Verden um 20 Uhr.

Salah, Mané und Co. machen Jagd auf den Titel

Der Africa Cup of Nations ist dabei gespickt mit Weltstars des Fußballs. Insgesamt kämpfen 24 Teams um die afrikanische Fußball-Krone, die sich zuletzt 2019 Algerien um Manchester Citys Riyad Mahrez aufsetzen durfte. Mit dabei sind unter anderem auch Ägypten und Senegal mit den Liverpool-Torjägern Mohamed Salah und Sadio Mané, Marokko mit seinen Stars Achraf Hakimi (PSG) und Hakim Ziyech (Chelsea) oder Gabun um Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Erfolgreiche Kooperation

Wie schon bei der Copa América 2021 werden Sportdigital Fussball und OneFootball im Rahmen einer Kooperation es Fußballfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz ermöglichen, spannenden internationalen Live-Fußball zu erleben. Während Sportdigital Fussball die Spiele mit deutschem Kommentar im Pay-TV live auf dem Sender überträgt, zeigt OneFootball alle Spiele des Africa Cup of Nations in Deutschland und in Österreich im englischen Original-Kommentar im kostenlosen Live-Stream auf der Plattform, in der Schweiz wird ein deutscher Kommentar angeboten. Zusätzlich wird OneFootball seinen Usern nach Spielschluss Highlight-Clips aller Partien auf der Plattform bereitstellen.

Quelle: Sportdigital Fussball