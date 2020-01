Amazon verkündet Drehstart und Cast von „Herr der Ringe“-Serie

Außerdem stehen jetzt Teile des Hauptcasts für die auf den Romanen von J.R.R. Tolkiens basierende Fantasy-Serie fest. Auch zu weiteren Amazon Originals gibt es Neuigkeiten.

Die Produktion der neuen Amazon Original Serie, basierend auf J.R.R. Tolkiens legendären Fantasy-Romanen „Der Herr der Ringe“, startet im Februar dieses Jahres. Außerdem steht ein Teil des Hauptcasts fest: Zu den kürzlich enthüllten Hauptdarstellern gehören Darsteller verschiedener Altersklassen aus der ganzen Welt, darunter Robert Aramayo, Owain Arthur,Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers und Daniel Weyman. Die in Mittelerde angesiedelte Fernsehadaption wird neue Handlungsstränge erkunden, die J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ vorausgehen.

Wie bereits angekündigt, wird die Serie von den Showrunnern und Executive Producern J.D. Payne und Patrick McKay geleitet. Dazu kommt der Filmemacher J.A. Bayona („Das Waisenhaus“, „Jurassic Park: Das gefallene Königreich“), der bei den ersten beiden Episoden Regie führt und zusammen mit seiner Partnerin Belén Atienza als ausführender Produzent fungiert.

Außerdem verfilmt Amazon basierend auf den internationalen Bestseller-Romanen von Lee Child „Jack Reacher“ als Amazon Original Serie. Die erste Staffel basiert auf dem ersten Jack Reacher-Roman „The Killing Floor“. Und am 27. März startet die Amazon Original Show „Making the Cut“ bei Prime Video. An der Seite von Heidi Klum und Tim Gunn versuchen 12 Designer in den Modemetropolen New York, Paris und Tokio eine starbesetzte Jury von ihren Qualitäten zu überzeugen.