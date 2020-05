BT Sport zeigt jedes Spiel – die ganze Welt schaut Bundesliga

Die Aufmerksamkeit der Fußball-Welt richtet sich auf die Bundesliga. In England zeigt BT Sport alle anstehenden Spiele – mindestens eine Partie pro Spieltag wird dabei auch in UHD gezeigt.

Fußball-Fans weltweit werden ab Samstag auf die Bundesliga schauen – teilweise neidisch. Denn im Mai wird nirgends sonst Topliga-Fußball zu sehen sein. Während hierzulande die Übertragungsmodalitäten mittlerweile hinlänglich bekannt sein dürften, stürzt sich nun der erste englische Anbieter ungewohnt euphorisch auf die deutsche erste Liga.

BT Sport hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie jedes Bundesliga-Spiel der am Wochenende startenden Rest-Saison live übertragen werden. Mindestens eine Partie pro Spieltag wird darüber hinaus in UHD präsentiert.

Der Kanal strahlt die Bundesliga in Großbritannien via TV, Xbox, PlayStation, Samsung TV und Apple TV, auf mobile Endgeräte als auch auf der eigenen Homepage BTSport.com aus. Selten zuvor dürfte deutscher Vereinsfußball derartig im Rampenlicht gestanden haben.

Nur schade, dass die Welt nicht sehen kann, was für eine Super-Stimmung zumeist in deutschen Stadien herrscht.