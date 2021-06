Anzeige

„Spiegel“ und Co. befürchten ein zweites Fox News. Doch was und wer steckt hinter dem heute startenden, britischen Nachrichtensender GB News.

Er ist ankündigt als „Britain News Channel“. Heute geht GB News im Vereinigten Königreich mit reichlich Tamtam auf Sendung. Unter den Geldgebern für den neuen Nachrichtensender befindet sich auch die internationale Senderkette Discovery. Auch deren Mutterkonzern Liberty hat seine Finger im Spiel.

Konzeptionell möchte man sich wohl eher am Rechtsaußen Fox News als an der BBC orientieren. Dies lässt sich zumindest leicht aus den Verlautbarungen von externer Seite herauslesen. GB News selbst streitet jegliche Artverwandtschaft mit Fox News vor seinem Start ab. Fleißig wird betont, dass es sich nicht um einen reinen 24-Stunden-Nachrichtensender handele. Auch eine Art Frühstücksfernsehen, Debatten und Meinung sollen ihren Platz. Die Fox-News-Anleihen sind wohl vor allem letzteren Punkt geschuldet. Wohin die Reise für den Nachrichtensender aber geht, lässt sich wahrscheinlich erst mit etwas zeitlichem Abstand zum Launch beurteilen.https://www.youtube.com/watch?v=t1h1J_eTVxk

Laut englischem Wikipedia-Eintrag ist GB News via Astra 28,2 Grad Ost (11306 MHz V 27500, FEC 5/6) zu empfangen. Freeview, Via Satellit bieten Freesat (Kanal 216 HD) und Sky (Kanal 515 HD) den Sender an. Außerdem ist der neue Nachrichten terrestrisch sowie via IPTV in SD bei YouView (jeweils auf Kanal 236) und via Kabel bei Virgin Media (Kanal 626 HD) präsent.

Auf seiner Website bietet GB News wohl auch einen kostenlosen Livestream an. Zum Zeitpunkt Verfassens diese Artikels lief dort jedoch noch ein Trailer-Video.