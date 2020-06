Premier League-Restart mit Zuschauerrekord: 30. Spieltag ab heute bei Sky

Der Restart der Premier League mit zwei Nachholspielen am Mittwoch war offenbar noch sehnlicher erwartet worden, als es sich die Verantwortlichen hätten träumen lassen. Ab heute geht es – live bei Sky – mit dem 30. Spieltag richtig los. Und auch der weitere Spielplan bis Saisonende steht jetzt.

Sky UK verzeichnete beim Spiel Manchester City gegen Arsenal eine Einschaltquote von 3,4 Millionen Zuschauern, was im Vergleich zum Durchschnittswert einer Verdoppelung nahe kommt. Der „richtige“ Neustart an diesem Wochenende wird von insgesamt vier Übertraguns-Partnern begleitet: Den angestammten Rechte-Inhabern Sky und BT Sport sowie Amazon und die BBC. Letztere werden erstmalig in der 28-jährigen Geschichte der Premier League live dabei sein.

Hierzulande ist bekanntlich Sky der TV-Partner der Premier League. Der 30. Spieltag ist, beginnend mit den Spielen Norwich – Southhampton und Tottenham Hotspur gegen Manchester United, komplett live zu sehen. Exklusiv für Sky Q Kunden wird in der Regel eine Partie pro Spieltag live auch in Ultra HD übertragen.

Spieltag

19. Juni

19 Uhr: Norwich City – Southampton

21.15: Uhr Tottenham Hotspur – Manchester United

20. Juni

13.30 Uhr: Watford – Leicester City

16 Uhr: Brighton & Hove Albion – Arsenal

18.30 Uhr: West Ham United – Wolverhampton

20.45 Uhr: AFC Bournemouth – Crystal Palace

21. Juni

15 Uhr: Newcastle United – Sheffield United

17.15 Uhr: Aston Villa – Chelsea

20 Uhr: Everton – Liverpool

22. Juni

21 Uhr: Manchester City – Burnley