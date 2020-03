ProSiebenSat.1 will Konkurrenten im Online-Dating-Segment kaufen

ProSiebenSat.1 und der US-Finanzinvestor General Atlantic wollen gemeinsam das Online-Dating- und Social-Entertainment-Unternehmen The Meet Group übernehmen.

Das teilte der Medienkonzern am Donnerstag in Unterföhring mit. Die Übernahme werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr abgeschlossen und soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf das Konzern-Gesamtergebnis auswirken.

ProSiebenSat.1 und General Atlantic wollen ihr gemeinsames Unternehmen Nucom durch Zukäufe ausbauen. Zu Nucom gehört auch die Parship Group, die gemeinsam mit The Meet Group zu einem führenden Anbieter im globalen Online-Dating-Markt aufgebaut werden soll, heißt es. The Meet Group wird mit 500 Millionen US-Dollar bewertet. Das Angebot an die Aktionäre der The Meet Group liegt bei 6,30 Dollar je Aktie.

Der geplante Zukauf verwundert kaum, wenn man in Betracht zieht, dass die Online-Aktivitäten einen immer größeren Faktor in der insgesamt etwas enttäuschenden Unternehmensbilanz von ProSiebenSat.1 spielen.