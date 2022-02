Sky hört als TV-Partner der Superliga in Österreich auf

Anzeige

Sky Österreich hat bestätigt, sich zum Saisonende vom Basketball in Österreich als TV-Partner zurückzuziehen.

Auf APA-Anfrage heißt es seitens Sky Österreich, dass man sich „mit den Verantwortlichen der bet-at-home Basketball Superliga nicht auf eine Verlängerung des mit der Saison 2021/22 auslaufenden TV-Vertrages einigen“ konnte. Und weiter: „Wir danken der Liga sowie den Klubs für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen 17 Jahren.“ Damit endet das Basketballengagement von Sky Österreich zum Sommer. Das dortige Tagesblatt „Der Standard“ berichtete hierüber zuerst.

Ehrlich mutete es sich mitunter aus deutscher „Piefke“-Perspektive generell stets etwas seltsam an, wenn man von Live-Spielen aus der „Superliga“ zum Beispiel zwischen den Oberwart Gunners und den Traiskirchen Lions gelesen hat. Und dabei handelt es sich nur um zwei Städte von denen man noch teilweise noch nie gehört hat. Basketball ist aber ja auch in Deutschland eher eine Provinz-Sportart, schaut man sich die Bundesligisten abseits der alles überstrahlenden Giganten Alba Berlin und Bayern München an. Hierzulande gibt es auch Orte wie Oldenburg oder Weißenfels in der höchsten Spielklasse, die sonst kaum Erwähnung in bundesweiten Nachrichten finden.

Von daher sollte man an dieser Stelle nicht zu sehr auf der Klaviatur des Hochmuts des Unwissenden spielen. Es ist mutmaßlich jedoch wohl schon eher ein verzichtbares TV-Recht für Sky Österreich, die ja zum Beispiel im Gegensatz zu Deutschland noch im Vollbesitz der Champions League sind. Für den österreichischen Basketball und die Superliga könnte das Ende der TV-Partnerschaft hingegen nichts Gutes bedeuten.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „Kundendatenabgleich von Sky Österreich unrechtmäßig“.