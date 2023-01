Sky UK ahmt Sky Deutschland bei Fußball-Übertragung nach

Anzeige

Sky UK & Ireland ist eigentlich bekannt dafür, die Trends im Pay-TV-Konsortium vorzugeben. Nun ahmt man jedoch eine Idee von Sky Deutschland nach. Das Ergebnis ist bei einer Fußball-Übertragung bereits diesen Montagabend zu sehen.

Von dem Premier-League-Spiel FC Brentford- FC Liverpool wird es nämlich auch eine zusätzliche Live-Übertragung speziell für Kinder geben. Was in Deutschland als Sky Next Generation bereits im Oktober beim Spitzenduell BVB – Bayern erstmals ausprobiert wurde (und am 21. Januar erneut stattfindet), läuft auf der Insel unter dem Titel Premier League Junior.

Sky Deutschland liefert spezielle Fußball-Übertragung für Kinder im Januar schon das zweite Mal

Dabei dürfen zwei auserwählte Kinder Reporteraufgaben übernehmen. Außerdem ist die gesamte Übertragung inklusive Kommentar und allem Drum und Dran auf Kinder zugeschnitten. Das Spiel läuft bei Sky Showcase, allerdings nur in Großbritannien und Irland. In Deutschland muss man sich mit der gewöhnlichen Sky-Berichterstattung begnügen.

Dafür gibt es neben der heutigen Begegnung FC Brentford – FC Liverpool (2. Januar), noch FC Arsenal – Newcastle United (3. Januar) und FC Chelsea – Manchester City (5. Januar) in bester Bildqualität. Alle drei Spiele laufen hierzulande parallel zur Übertragung auf dem eigenen Premier-League-Kanal auch bei Sky Sport UHD.

Brentford – Liverpool hierzuland ohne Kinderkommentar, dafür in UHD

Mehr Live-Fußball aus der Premier League bei Sky (Deutschland) gibt es dann wieder ab Donnerstag (12. Januar) mit dem 20. Spieltag. Die Bundesliga ist hingegen erst ab 21. Januar wieder beim Pay-TV-Anbieter zu sehen. Dann, wie erwähnt, auch mit der bereits zweiten Ausgabe von Sky Next Generation.

Bildquelle: SkyLogo-NEU: Sky Deutschland