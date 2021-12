SR macht Nachrichten jetzt auch auf Französisch

Anzeige

Der Saarländische Rundfunk (SR) startet ein neues französischsprachiges digitales Audio-Format mit Nachrichten aus der Großregion.

Donnerstags präsentiert die Sendung „Le journal de la semaine“ im Netz Informationen der Woche, in der SR-Mediathek sind die Nachrichten eine Woche lang nachzuhören und auch auf der Internet-Seite von SR 3 Saarlandwelle zu finden, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag in Saarbrücken mitteilte.

SR-Intendant Martin Grasmück sagte, gerade die Corona-Pandemie habe aufgezeigt, wie wichtig grenzüberschreitende Informationen seien. Etwa welche Regelungen gerade im Saarland gelten. Der Saarländische Rundfunk setzt in seinem Programm seit vielen Jahrzehnten grenzüberschreitende Impulse.

Lesen Sie bei Interesse auch den Artikel „SR-Videotext jetzt auch als Progressive Web-App“ vom Wochenende.