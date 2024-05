Swisscom übernimmt Vodafone Italia

Swisscom darf Vodafone Italia übernehmen: Was die Spatzen bereits seit einiger Zeit von den Dächern pfeifen, steht nun wohl fest.

Wie das Telekommunikationsunternehmen am Dienstag mitteilt, bestätigt das italienische Ministerratspräsidium in seinem Beschluss, den Swisscom am 17. Mai 2024 erhalten hat, dass „das angemeldete Vorhaben nicht die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des nationalen Interesses darstellt und daher die Voraussetzungen für die Ausübung von Sonderbefugnissen gemäß Artikel 2 des Gesetzesdekrets Nr. 21 von 2012 nicht erfüllt sind“.

Die Swisscom-Übernahme von Vodafone Italia verläuft somit planmäßig. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter Vorbehalt weiterer regulatorischer und anderer üblicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Vollzug der Swisscom-Übernahme von Vodafone Italia wohl erst 2025

Das Golden-Power-Gesetz verleiht der italienischen Regierung außerordentliche Befugnisse, bestimmte Transaktionen, Investitionen oder Unternehmensentscheidungen, die wesentliche öffentliche Interessen Italiens gefährden oder beeinträchtigen könnten, zu überprüfen, und Vetos, spezielle Bedingungen und Auflagen zu verhängen.