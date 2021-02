Anzeige

Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) hat die wichtigsten Nominierungen der 78. Golden Globe Awards verkündet – allen voran „The Undoing“.

Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland erhielten für die Serie Nominierungen als beste Darsteller. Weitere beste Darsteller-Nominierungen gingen an Bryan Cranston für „Your Honor“, Ethan Hawke für „The Good Lord Bird“, Jeff Daniels für „Your Honor“, Mathew Rhys für „Perry Mason“ und Cate Blanchett für „Mrs. America“. Alle Serien sind derzeit bei Sky zu sehen. Die Verleihung der Golden Globe Awards findet am 28. Februar 2021 in Hollywood statt.

Auswahl der nominierten Serien auf Sky im Überblick:

„The Undoing“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

4 Nominierungen:

– Beste Miniserie

– Beste Hauptdarstellerin: Nicole Kidman

– Bester Hauptdarsteller: Hugh Grant

– Bester Nebendarsteller: Donald Sutherland

„Lovecraft Country“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Beste Dramaserie

„Perry Mason“, demnächst wieder auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Bester Hauptdarsteller: Matthews Rhys

„I Know This Much Is True“, demnächst wieder auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Bester Hauptdarsteller: Mark Ruffalo

„The Good Lord Bird“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Bester Hauptdarsteller: Ethan Hawke

„Your Honor“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierungen:

– Bester Hauptdarsteller: Bryan Cranston

„Zoey’s Extraordinary Playlist“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Beste Hauptdarstellerin: Jane Levy

„The Comey Rule“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

2 Nominierungen:

– Bester Hauptdarsteller: Jeff Daniels

– Bester Nebendarsteller: Brendan Gleeson

„Black Monday“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Bester Hauptdarsteller: Don Cheadle

„Mrs. America“, derzeit auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf

1 Nominierung:

– Beste Hauptdarstellerin: Cate Blanchett