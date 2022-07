Zwei exklusive Sky-Pakete für Magenta-TV-Kunden in Österreich – neue Kampagne

Anzeige

Magenta Telekom und Sky Österreich, beide führende Anbieter von TV-Entertainment, haben eine Vertiefung ihrer strategischen Partnerschaft vereinbart. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit elf Jahren.

Zwei neue Sky-TV-Pakete mit exklusiven Premium Inhalten aus Sport und Entertainment sind ab sofort nur für Magenta TV-Kunden erwerbbar. Weitere exklusive Produkte folgen in Zukunft, um Magenta-TV-Kunden (vormals UPC) hochwertige Sky Inhalte anzubieten.

Zwei exklusive Sky-TV-Pakete für Magenta-Kunden

Zum Anpfiff der Österreichischen Fußball-Bundesliga startet das neue TV-Paket „Magenta TV Sky Sport Kompakt“ mit einem umfassenden Live-Sportangebot. Dieses enthält um 9,99 Euro monatlich alle Sky Sport Austria Sender sowie Sky Sport News. Damit sehen Sportbegeisterte alle Spiele der Admiral Bundesliga, die Champions League, Top Matches der Europa League und Premier League sowie ATP Turniere.

Ebenso exklusiv startet das Paket „Magenta TV Sky Entertainment Kompakt“ mit den beliebtesten Unterhaltungsprogrammen. Liebhaber von Serien- und Dokumentationen erhalten mit Sky one, Sky Nature, Sky Documentaries, Sky Comedy, Sky Crime und Sky Replay sechs lineare Sky Sender in HD um 4,99 Euro monatlich.

Zusätzlich neue Werbe-Kampagne

Mit der neuen Marketingkampagne, die am heutigen 18. Juli gelauncht wird, gibt Sky Österreich den Emotionen des Sports einen Raum und versieht sie in der bereits bekannten „Drück lieber den richtigen Knopf“-Manier mit einem Augenzwinkern. Im Zentrum steht der TV-Spot, der weitere Medienmix umfasst Radio, Print, Online Display, Online Video, Social Media.

Die Kampagne wurde von Move 121 kreiert und umgesetzt und ist in zwei Phasen aufgebaut, die parallel on Air sind – eine Brand und eine Trade Phase. Dabei setzt Sky Österreich den Fokus auf das beste Sport-Content-Lineup, das der Sender je hatte. Dabei stellt man die Sportfans in den Mittelpunkt. Denn, egal ob österreichische Bundesliga, deutsche Bundesliga, Champions League, Europa League, Europa Conference League oder Premier League, ATP-Tennisturniere, Formel 1, Golf oder NHL: sie alle haben bei Sky (Österreich) eine Heimat gefunden.

