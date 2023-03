100 Jahre Loewe: Design-Ausstellung eröffnet

Anzeige

Loewe feiert 2023 einen ganz besonderen Meilenstein: Am 22. Januar wurde Loewe 100 Jahre alt. So kann das heutige Unternehmen auf ein ganzes Jahrhundert Firmengeschichte zurückblicken.

Anlass genug für eine Jubiläumsausstellung in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg am Loewe Stammsitz in Kronach mit sorgfältig kuratierten „Meisterwerken aus 100 Jahren Firmengeschichte“.

Dies allein bietet Grund genug, um anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums das Unternehmen Loewe aus designhistorischer Perspektive in den Blick zu fassen. Zudem stand eine designgeschichtliche Betrachtung bislang aus, obwohl die Designstrategie des Unternehmens die Marke Loewe maßgeblich geprägt hat. So hat Loewe schon früh Akzente in der Designgeschichte gesetzt – das gilt sowohl für das Produktdesign als auch das Kommunikationsdesign.

Jubiläumsausstellung „Design und Innovation – Made by Loewe„

Am 2. März 2023 wurde die Jubiläumsausstellung „Design und Innovation – Made by Loewe“ in feierlichem Rahmen und in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Politik und der Branche sowie vielen Ehrengästen in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach, dem Loewe Stammsitz, eröffnet. Sie läuft noch bis zum 29. Oktober 2023.

Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl an Meilensteinen der Loewe Designgeschichte, die ihre jeweilige Epoche – national wie international – geprägt haben. Drei frühe Beispiele dafür sind unter anderem der Ortsempfänger OE 333 (1926), der Radioempfänger EB 100 mit integriertem Lautsprecher (1930) und das Radio Opta 537 (1936), welches wegen der charakteristischen Führung seiner Metallzierleisten gerne als „Schlittschuh“ bezeichnet wird. Ebenfalls ausgestellt ist der erste europäische Stereofernseher, der Loewe MCS 11 von 1981, und mit dem Design-TV Loewe Art 1 aus dem Jahr 1985 ist außerdem auch ein absolutes Erfolgsprodukt vertreten.

