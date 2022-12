14 neue Free-TV-Sender angekündigt

Anzeige

Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) verkündete die Genehmigung für 14 neue Free-TV-Sender.

Anzeige

Der Medienrat hat laut BLM-Angaben in seiner Sitzung am 16. Dezember der Channel Factory GmbH die Genehmigung von 14 TV-Spartensendern beschlossen. Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM, sprach dabei von einem „echten Schub in Richtung noch mehr Vielfalt“. Die Neuzulassung bedeute außerdem eine weitere Stärkung des Medienstandorts Bayern, so Schmiege weiter. Unter den 14 Free-TV-Kanälen befinden sich acht neue Musik- und Reportageprogramme, wie die BLM mitteilte. Zudem sollen in sechs Kanälen bestehende fiktionale und dokumentarische Inhalte neu gebündelt werden.

Das sind die neuen Free-TV-Sender

Konkret soll es sich bei den 14 genehmigten Sendern der Channel Factory um folgende handeln: Deluxe Dance, Deluxe Flashback, Deluxe Rap und Deluxe Charts bilden das Musikprogramm. Die vier Reportageprogramme sind derweil XPLORE, Hip Trips, One Terra und R-Adventure Channel. History-TV und Animals-TV sind zwei Dokumentationsprogramme, wie die BLM auflistet. Zusätzlich genehmigt wurden die Serien- und Spielfilmprogramme Crime Mania, Series non stop, Rediscover und Costumes only.

Die 14 Spartensender sollen laut BLM jeweils rund um die Uhr und die ganze Woche lang als werbefinanziertes Free-TV empfangbar sein. Unter anderem ist eine Verbreitung über Satellit vorgesehen, wie man der Mitteilung entnehmen kann. Die Genehmigung wurde laut BLM vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidung der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) beschlossen.

Quelle: BLM

Bildquelle: blm: BLM