Amazon Prime Day: Nachholtermin Anfang August?

Anzeige

Der letzte Prime Day musste verschoben werden. Via Twitter hat Amazon nun eine Fährte ausgelegt, die vermuten lässt, dass es schon bald so weit sein könnte.

Für Indien steht nämlich schon ein Termin fest. Hier werden die Prime-Day-Rabatte schon am 6. und 7. August auf die Kundschaft losgelassen werden. Das bedeutet zwar noch nicht, dass an den gleichen Tagen auch in Deutschland Prime Days sein werden, jedoch ist zumindest angekündigt, dass es „bald“ Infos zum Rest der Welt geben wird.

2020 bringen wir #PrimeDay-Rabatte später als gewöhnlich zu den Mitgliedern. Denn die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden & Verkaufspartner hat für uns höchste #Priorität. ➡️Der #PrimeDay in Indien findet vom 6. – 7.8. statt, Details für den Rest der Welt geben wir bald bekannt.📦 pic.twitter.com/59D2RTkjFw — Amazon News DE (@AmazonNewsDE) July 21, 2020

Nachdem die Amazon-Nutzer coronabedingt dieses Jahr länger als üblich auf die Rabatte warten mussten, dürften sich so einige Kunden bereits nach der Rabatt-Aktion sehnen. Wie dem Tweet zu entnehmen ist, konnte die ursprüngliche Planung aus Rücksichtnahme auf die Sicherheit der Mitarbeiter, Händler und Kunden nicht verantwortet werden.

Nun wird es aber bald wohl so weit sein.