Schon in wenigen Tagen lanciert One seinen neuen Look: Dazu gehören ein neues Logo und ein überarbeitetes On-Air-Design.

Der ARD-Sender ONE präsentiert sich ab 30. März in einem neuen, modernen Design. In dessen Zentrum steht die dynamische Kreisform des Logos, die sich jetzt als wiederkehrendes Element durch alle Programmbestandteile wie Trailer, Sender-Idents, Bauchbinden und Abspanntafeln zieht. Durch eine reduzierte, aber klare Farbpalette erhält das On-Air-Design ein harmonisches und wertiges Aussehen. Dabei bedient sich die Farbgebung der Trailer immer auch aus dem jeweiligen Inhalt, der beworben wird. Passend zum neuen Look wurde ein neues und markantes Sounddesign entwickelt. Auch die Social-Media-Auftritte von One werden das neue Erscheinungsbild übernehmen.

© WDR

Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung: „Weniger bunt, dafür modern und wertig – das neue Design passt perfekt zum geschärften Profil von ONE. Mit einem klaren Fokus auf spannende Fiktion und gute Unterhaltung ist One nicht nur zur festen Größe in der ARD-Mediathek geworden, sondern konnte in den vergangenen Jahren auch linear viele Zuschauer:innen für sich hinzugewinnen. Ich freue mich, dass das neue Design dieser Entwicklung nun auch optisch und akustisch Rechnung trägt.“

Quelle: WDR