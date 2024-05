AVM präsentiert neue Fritzboxen für Glasfaser, DSL und Cable

Anzeige

Auf der morgen startenden Breitbandmesse ANGA COM 2024 in Köln stellt AVM stellt auf der morgen startenden Breitbandmesse ANGA COM 2024 verschiedene neue Fritzbox-Modelle vor.

Im Mittelpunkt stehen laut AVM das Highend-Modell Fritzbox 5690 Pro für den Glasfaser- oder DSL-Anschluss, die Fritzbox 6670 Cable sowie die Fritzbox 7690 für DSL mit Wi-FI 7 und Zigbee. Auf der ANGA COM, die vom 14. bis 16. Mai in Köln stattfindet, werden die Modelle erstmals vorgestellt. Zudem will AVM den Fachbesuchern Fritzbox-Modelle für die XGS-PON-Glasfasertechnologie mit bis zu 10 GBit/s sowie für DSL mit G.fast für Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s am DSL-Anschluss präsentieren. Zusätzlich sollen sich Besucher am Stand auf eine Vorschau auf die neue Software-Version Fritz!OS 8 sowie neue Lösungen für WLAN Mesh und WLAN Management freuen können, wirbt der Anbieter.

Erste Details zu den neuen Fritzboxen von AVM

Die Fritzbox 7690 soll das neue DSL-Flaggschiff sein und Geschwindigkeiten von bis zu 400 MBit/s am Anschluss erreichen können. Zudem soll das DSL-Modell Wi-FI 7 bei 5 und 2,4 GHz unterstützen, über acht Antennen funken und allein drahtlos ein WLAM-Tempo von bis zu 7,2 GGBit/s erzielen, wie man der ausführlichen Mitteilung des Unternehmens entnehmen kann. Im Sommer soll das Produkt auf den Markt kommen.

Die Fritzbox 5690 Pro soll man dank integriertem Modem indes sowohl am Glasfaser als auch am DSL-Anschluss einsetzen können. Für dieses Modell verspricht AVM Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s bei Glasfaser und bis zu 300 MBit/s am DSL-Anschluss. Außerdem soll das Gerät mit leistungsstarkem Triband Mesh inklusive 6 GHz, dem neuen dritten Frequenzband im WLAN im Sommer auf den Markt kommen.