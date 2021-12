Birgit Schrowange kehrt ins TV zurück – aber nicht bei RTL

Anzeige

Zwei Jahre nach ihrem Bildschirm-Abschied bei RTL meldet sich Birgit Schrowange zurück. Sie startet bei Sat.1 neu durch.

„2020 und 2021 waren die beste Zeit, um eine Pause zu machen, durchzuatmen und mich auf mich und meine Lieben zu konzentrieren. Jetzt ist die beste Zeit, um wieder in das Abenteuer Fernsehen einzutauchen“, zitierte der Privatsender am Mittwoch die Moderatorin.

„Birgits starke Frauen“

In der Sat.1-Reihe „Birgits starke Frauen“ porträtiert Schrowange im Frühjahr 2022 bekannte und auch unbekannte Frauen mit besonderen Lebensgeschichten. In der Reportage-Reihe „Wir werden mehr“ erzählt sie ebenfalls im Frühjahr Familien-Geschichten. Im Sommer 2022 soll beim selben Sender noch ein drittes Reportage-Format mit ihr folgen.

„Wir werden mehr“

Wenn zwei Familien zu einem Patchwork-Haushalt verschmelzen, wenn drei Generationen unter einem Dach zusammenziehen, wenn mit der Adoption endlich der Kinderwunsch erfüllt wird oder wenn die Gastfamilie einem Geflüchteten ein neues Zuhause bietet, dann stehen enorme Veränderungen an. Birgit Schrowange begleitet Menschen, die Zuwachs bekommen in den aufregenden Lebenssituationen, in denen es für sie heißt: „Wir werden mehr“.

Birgit Schrowange „passt perfekt zum neuen Sat.1“

Senderchef Daniel Rosemann sagte laut Mitteilung: „Es gibt kaum eine glaubwürdigere Botschafterin im deutschen TV, um erwachsene und selbstbewusste Frauen anzusprechen, als Birgit Schrowange. Deswegen passt sie perfekt zum neuen Sat.1.“ Im Dezember 2019 hatte sich die TV-Moderatorin nach 25 Jahren von der RTL-Sendung „Extra“ verabschiedet.