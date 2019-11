Black Friday bei Amazon: Samsung 4K-TV in 75 Zoll für 999 Euro

Auch heute hat Amazon wieder an der Preisschraube gedreht. Uns fällt der Samsung RU7179 auf, der um fast 50 Prozent im Preis gesenkt wurde.

Der Samsung RU7179 ist ein LCD-Fernseher und bietet mit seiner gigantischen Bilddiagonale von 189 cm 4K UHD-Empfang. Preis ist 999,99 Euro statt regulär 1.899 Euro in der 75-Zoll-Version. Auch die anderen verfügbaren Bilddiagonalen sind start im Preis gesenkt. Der Samsung RU8009 in 82-Zoll kostet beispielsweise 1.999 statt 3.299 Euro.

Der Samsung RU7179 verfügt über integrierte Tuner für digitalen Fernsehempfang via DVB-C/S2/T2 HD und einen analogen Tuner. Über die integrierte CI-Plus-Schnittstelle können auch entsprechende Module von HD Plus oder Sky genutzt werden, wobei HD Plus bereit integriert ist. Weitere Anschlüsse sind 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, 2x Antenneneingang und die Möglichkeit von WLAN-Empfang.

Die beliebtesten Streaming-Dienste sind ebenfalls vorprogrammiert. Neben Amazon Video, Netflix, Zattoo, Youtube, Maxdome, ARD, DAZN, Gamefly, Ran, Videoland, Videociety, Wuaki und diversen ProSieben Apps gibt es noch viele weitere. Das Gerät ist zudem kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Airplay 2.

HD Plus ist bereits integriert mit Komfort-Funktion, die Neustart, Mediatheken und TV-Guide bietet. Der Dienst kann sechs Monate gratis getestet werden.

Eine Übersicht der zahlreichen Angebote, die sich täglich ändert, findet sich direkt auf der Seite von Amazon. Die Aktion gilt noch dieses Wochenende.