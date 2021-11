Black Friday: Echo-Geräte bis zu 60 Prozent günstiger

Anzeige

Neben den derzeit ebenfalls stark reduzierten FireTV-Geräten ist die Echo-Reihe das absolute Herzstück der hauseigenen Produkte von Amazon. In der Black Friday Week gibt es die Smart Speaker nun deutlich günstiger als sonst.

Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wenn es Echo-Lautsprecher im Angebot gibt, wird es bei Online-Versandhändler teilweise gnadenlos günstig. So kostet der kleine Echo Dot der 3. Generation in der Black Friday Week nur rund 20 statt 50 Euro und ist somit ganze 60 Prozent günstiger als zum Regelpreis (hier Rabatt sichern).

Echo Dot 50 Prozent reduziert

Der Echo Dot der 4. Generation ist ebenfalls reduziert zu haben: Statt rund 60 Euro kostet der mittlerweile kugelförmige smarte Lautsprecher nur 30 Euro, was einer Preisersparnis von 50 Prozent (hier Rabatt sichern).

Weniger radikal reduziert ist die etwas größere Kugel: Der Amazon Echo (Generation 4) kostet im Rahmen der Black Friday Week 60 statt der ursprünglichen 100 Euro. Der Sparfaktor hier: Immerhin 40 Prozent.

Echo Show in der Black Friday Week

Ob Videotelefonie mit Freunden und Verwandten an anderen Orten in der Welt, Zugriff auf smarte Überwachungs-Kamerasysteme, die Anzeige eines Kochrezepts oder gar Netflix-Streaming auf Zuruf: Die smarten Lautsprecher der Echo Show-Reihe können noch einen empfindlichen Deut mehr als ihre bildschirmlosen Schwestermodelle. Dafür kosten sie auch etwas mehr.

Wer sich für einen smarten Lautsprecher mit Kamera und Bildschirm interessiert, kann solch einen gerade günstiger bekommen: In der Black Friday Week (bis zum 29. November) kostet der große Echo Show 8 (2. Generation) statt rund 130 Euro nur 85 Euro (hier Rabatt sichern)

Der kleinere Echo Show 5 bietet im Grunde die gleichen Funktionen wie der Echo Show 8, bringt diese aber auf einer Bildschirmdiagonalen unter, die nicht wesentlich größer ist als die eines gängigen Smartphones.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.