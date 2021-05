„Das wird gut“: HD Plus startet neue Kampagne

Anzeige

Der Anbieter HD Plus und das beliebte Werbegesicht Friedrich Lichtenstein machen erneut auf sich aufmerksam: Die neue Aktion „Das wird gut“ ist in erster Linie zum Schmunzeln gedacht.

Unter dem Link www.das-wird-gut.de haben die Partner eine witzige Plattform geschaffen, die es den Nutzern erlaubt, eigene Videoclips zu erstellen. Mit der Kampagne will HD Plus in Zeiten der Corona-Pandemie die Hoffnung auf „normalere“ Zeiten schüren. Gepaart mit Witz und dem bekannten Charme der Werbeikone Friedrich Lichtenstein sind die Kurzclips ein adäquates Mittel, um Freunden, Bekannten aber auch den Arbeitskollegen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Wer plumpe Werbung des Senderanbieters erwartet, wird enttäuscht. Alle anderen dürfen sich über verrückte Aktionen und beste Unterhaltung freuen. Zu sehen ist unter anderem, wie der Unterhaltungskünstler ein Ei pellt oder die Fäden einer Banane genüsslich freilegt.

Die Clips sind persönlich adressierbar und können verschiedene Inhalte transportieren. Über eine Downloadfunktion ist es zudem möglich, die Kurzvideos via WhatsApp und Co an Freunde, Bekannte und viele weitere zu verschicken.