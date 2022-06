DAZN: Noch ein Fußballstar wird Experte – Feuertaufe direkt heute Nacht

Anzeige

Nach Michael Ballack (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) tütet DAZN die Verstärkung aus Fußballerkreisen ein – dieses Mal geht der Experte jedoch in (eigentlich) fachfremde Gefilde.

Kein Geringerer als Fußball-Weltmeister und BVB-Innenverteidiger Mats Hummels, der selbst riesengroßer NBA-Fan ist, sitzt am DAZN-Mikrofon und begleitet mit Kommentator Lukas Schönmüller, Moderator Freddy Harder und Experte Alex Vogel (heute Nacht ab 2.45 Uhr) das Duell der beiden Titelanwärter. Gemeinsam werden sie das Spiel aus dem DAZN-Space in Ismaning begleiten und die Atmosphäre aus dem Chase Center in San Francisco, der Heimat der Golden State Warriors, zu den Fans transportieren.

Mats Hummels wird NBA-Experte bei DAZN

„Diese Finals haben mir bis jetzt unglaublich viel Spaß gemacht, wie eigentlich fast die gesamten Playoffs. Die Warriors durfte ich in der Serie gegen die Mavs sogar live vor Ort in Dallas sehen. Ich freue mich, nun Spiel 5 in dieser unheimlich spannenden Serie als NBA-Experte bei DAZN zu begleiten“, sagt Mats Hummels in einer Mitteilung des Sportstreaminganbieters.

DAZN überträgt alle Spiele der Final-Serie mit umfangreicher Berichterstattung aus dem DAZN Space und wahlweise mit dem US-amerikanischen Originalkommentar. In der Nacht auf Freitag (3 Uhr) wird mindestens noch ein sechstes Spiel geben, da es nach Siegen aktuell 2:2 zwischen den Celtics und den Warriors steht.

Ab August können Fans Mats Hummels auf DAZN dann wieder live auf dem Rasen erleben, zum Beispiel mit dem BVB in der Champions League oder Bundesliga.

