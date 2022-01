DAZN stellt sich neu auf

Anzeige

Die DAZN Group hat am Dienstag die Einführung einer neuen Konzernstruktur und einige Führungswechsel bekanntgegeben.

Ab sofort ist Shay Segev alleiniger CEO der DAZN Group sein. Shay kam im Juni 2021 zu dem Unternehmen, davor war er CEO von Entain, einem FTSE 100-Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt, als Shay zu DAZN wechselte, war Entain mit einer Kapitalisierung von 10 Milliarden Pfund zum Marktführer geworden, teilt das Unternehmen mit.

James Rushton, Mitbegründer von DAZN, wird laut Sportunternehmen weiterhin für das Wachstum der lokalen Märkte, Rechte und Inhalte zuständig sein. James ist seit 25 Jahren in der Sportbranche tätig und verbrachte den Großteil seiner Karriere bei der Perform Group, wo er viele bedeutende Innovationen, Marktexpansionen und Umsatzsteigerungen leitete, darunter auch den Start von DAZN im Jahr 2016.

Zusätzlich kommt Darren Waterman als Group CFO mit Sitz in London hinzu. Darren komme mit enormer Erfahrung von Amazon, wo er das für Prime Video international zuständige Finanzteam leitete, so das Unternehmen. Nach fast vier Jahren als CFO wird Stuart Epstein weiterhin als Senior Advisor und Mitglied des Vorstands tätig sein, um einen reibungslosen und effektiven Übergang seiner derzeitigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu ermöglichen.

Für 2022 verspricht DAZN seinen Fans zudem ein noch intensiveres, interaktiveres Erlebnis mit dem Unternehmen, da DAZN mit Freizeitwetten, Glücksspielen, E-Commerce, NFTs und technischen Fortschritten beim Zuschauererlebnis voranschreiten soll.

Text: DAZN Group/ Redaktion: JN