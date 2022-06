Erik Meijer mit neuer Rolle bei Sky

Anzeige

Kult-Kicker Erik Meijer wird in der nächsten Saison bei Sky in anderer Rolle als bisher zu sehen sein. Das verkündete der Niederländer am Dienstag selbst via Instagram.

Demnach wird Erik Meijer häufiger von der Analyse-Tafel an den Experten-Tisch wechseln. Seinen ersten Einsatz an der Seite von Didi Hamann und Co. hat Meijer für den 1. Bundesliga-Spieltag am Samstag, den 6. August angekündigt.

Sein Steckenpferd, das Analysieren von bestimmten Spielsituationen und Mannschaften, soll der Niederländer auch in seiner neuen Rolle bei den Bundesliga-Übertragungen ausüben. Es scheint sich jedoch nicht um eine reine Analysten-Tätigkeit wie einst bei den Champions-League-Übertragungen bei Sky zu handeln. Quatschen kann der Kult-Kicker ja bekanntermaßen auch sehr gut.

Erik Meijer behält wohl eigene Analyse-Show bei Sky

Sein reines Analyse-Format „100% Meijer“ am Sonntag wird es wohl auch in der kommenden Saison geben. Zumindest ist vonseiten des Pay-TV-Anbieters bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts gegensätzliches kommuniziert worden. Es wird also höchstwahrscheinlich mehr Meijer denn je bei Sky geben.

