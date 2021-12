Formel 1 im Free-TV: Enttäuschende Quoten für RTL

Anzeige

Trotz des spannenden Zweikampfs um die Weltmeisterschaft haben durchschnittlich nur 3,48 Millionen TV-Zuschauer die Formel-1-Übertragung am Sonntag bei RTL gesehen.

Der Sender kam damit nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 12,5 Prozent. Das Ende des Rennens zeigte die RTL-Gruppe nicht bei ihrem Hauptsender und beendete die Übertragung beim Schwestersender ntv. Dort schauten dann nur noch 1,45 Millionen zu. Es war der vierte und letzte Grand Prix der wichtigsten Motorsport-

Serie im frei zu empfangenden Fernsehen in diesem Jahr. Alle Rennen mit dem Finale am kommenden Sonntag zeigt nur der Pay-TV-Sender Sky für seine Kunden.

Gerade erst haben Sky und RTL eine erneute Vereinbarung über die Ausstrahlung ausgewählter Rennen der Formel 1 im Free-TV geschlossen.

Formel 1: RTL-Quote in Vorsaison deutlich besser

In der Vorsaison, als RTL noch alle Rennen übertragen durfte, lag der Jahres-Durchschnitt der 17 Rennen noch bei 3,99 Millionen Zuschauern. Der Vergleichswert der vier Grand Prix der laufenden Saison liegt bei lediglich 3,28 Millionen. Das meistgesehene Rennen war der Große Preis von Italien am 18. April mit 4,19 Millionen. Erfolgreichste Live-Sendung des Sport-Wochenendes war Biathlon. Die Übertragung von der Frauen-Staffel am Sonntagmittag im Ersten schauten durchschnittlich 4,198 Millionen Menschen. Die ARD erzielte damit einen Marktanteil von 28,1 Prozent. (dpa/rws)

