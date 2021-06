Fußball EM: Hier laufen die Achtelfinalspiele im Free-TV

Anzeige

ARD und ZDF haben sich über die Ausstrahlung der bevorstehenden Achtelfinalspiele der Fußball EM geeinigt. Drei Spiele wird es im ZDF zu sehen geben.

Das ZDF wird im Rahmen der EM am Samstag, 26. Juni, um 21 Uhr das Spiel Italien gegen Österreich übertragen. Am Montag, 28. Juni, folgen im Zweiten dann die beiden Partien Kroatien gegen Spanien um 18 Uhr und Frankreich gegen die Schweiz um 21 Uhr. Katrin Müller-Hohenstein wird am Samstag aus der „sportstudio-Arena“ moderieren, Reporter vor Ort in London ist Béla Réthy. Um 20.15 Uhr soll die Berichterstattung beginnen.

Am Montag begrüßt um 17.05 Uhr Jochen Breyer das Publikum zum „sportstudio live – UEFA EURO 2020„. Claudia Neumann soll die Partie Kroatien gegen Österreich aus dem Kopenhagener Stadion kommentieren. Oliver Schmidt ist derweil Reporter beim Duell Franreich gegen Schweiz, das live aus Bukarest übertragen wird.

Im Ersten gibt es folgende Achtelfinalspiele zu sehen: Wales gegen Dänemark am 26. Juni um 18 Uhr sowie am Sonntag ab 18 Uhr Niederlande gegen Tschechien und Belgien gegen Portugal um 21 Uhr. Am Dienstag, 29. Juni, folgen die Spiele England gegen Deutschland (18 Uhr) und Schweden gegen die Ukraine (21 Uhr).