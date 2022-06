Golf bleibt langfristig bei Sky: TV-Rechte-Deal mit Warner Bros. Discovery

Anzeige

Sky Deutschland und Warner Bros. Discovery haben sich auf eine neue langfristige Partnerschaft zur weiteren Übertragung der PGA Tour geeinigt. Das Major-Golf-Turnier US Open ist dabei schon ab heute bis Sonntag auf Sky Sport insgesamt 32 Stunden live zu sehen.

Sky wird auch in Zukunft alle Turniere der wichtigsten Golftour in den USA live übertragen. Die Vereinbarung umfasst auch die Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Über die Länge wurden keine konkreten Angaben gemacht, nur dass Sky sich die TV-Rechte langfristig sichern konnte. Länger als zuletzt dürften sie allemal gelten. Denn erst im Januar 2021 hatte der Pay-TV-Anbieter – damals noch nur mit Discovery einen Golf-Deal mit offensichtlich nicht sonderlich langer Laufzeit eingefädelt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Allein in diesem Jahr wird Sky über 1.500 Stunden Golf live zeigen. Neben den vier Golf-Majors der Herren und den beiden wichtigsten Damen-Majors wird Sky unter anderem auch die Ladies European Tour und den Solheim Cup 2023 übertragen.

Die US Open ab heute live

Ab diesem Donnerstag steht das dritte Major des Golfjahres auf dem Programm. Sky wird ab Donnerstag täglich live und exklusiv von der 122. Ausgabe der US Open berichten, insgesamt rund 32 Stunden lang. Das zweitälteste Major-Turnier, das im Gegensatz zum Masters jährlich den Platz wechselt, findet in diesem Jahr in Brookline, Massachusetts, statt. Adrian Grosser und Jonas Friedrich werden das Turnier auf Sky Sport 1 kommentieren.

Neben der umfangreichen Live-Berichterstattung bietet Sky auch in diesem Jahr wieder exklusive Zusatzfeeds an. Auf Sky Q sowie digital auf skysport.de und in der Sky Sport App werden täglich zwei exklusive Livestreams „Featured Groups“ angeboten, in denen Fans ausgewählte Flüge in voller Länge verfolgen können. Beide Livestreams sowie die Bekanntgabe der einzelnen Flights und der genauen Startzeiten sind auf dieser Homepage verfügbar.

Darüber hinaus zeigt Sky die Featured Holes der US Open 2022 im kostenlosen Livestream für alle auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Mit Sky Q oder Wow beim Golf live dabei sein

Der komplette Golfsport bei Sky ist mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Außerdem können Golf-Fans auch mit dem flexiblen Streaming-Service Wow live dabei sein.

