Google holt NFL-Übertragungen aus dem TV zu Youtube

Anzeige

Google hat den Youtube-Deal abgeschlossen: 2,5 Milliarden US-Dollar bezahlt der Konzern für die Streaming-Rechte, um die sonntäglichen NFL-Partien zukünftig auf Youtube zu übertragen.

Anzeige

Mehrere Großkonzerne wie Amazon, Apple und der Youtube-Eigentümer Google wollten sich die Übetragungsrechte für die sonntäglichen NFL-Spiele sichern. Am Donnerstag, den 22. Dezember, ist es nun laut Berichten der New York Times offiziell geworden: Google hat den Deal für 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und bringt die NFL zu Youtube.

NFL-Deal gilt exklusiv US-Kunden von Youtube

Viele Jahre lang waren die großen Sport-Tuniere in der USA eine Domäne des Fernsehens, wo sich die entscheidenen Übertragungsrechte bündelten. Doch große Streamingdienste wie Amazon und Apple investieren immer mehr in Sportlizenzen. Für den US-Markt brachte Google gestern, den 22. Dezember, einen großen Deal über die Bühne: Mit den erworbenen Rechten an der sönntäglichen NFL-Spielen hat sich der Konzern ein Herzstück der US-amerikanischen Sport-Events gesichert.

Ab der Saison 2023 wird Youtube die Sonntagspartien der NFL übertragen. Das NFL-Sunday-Ticket gilt exklusiv für US-Kunden von Youtube TV oder kann separat und kostenpflichtig für die Youtube Prime Channels erworben werden. Mit der Zahlung von 2,5 Milliarden US-Dollar hat Google den bisherigen Rechteinhaber Direct TV ausgestochen, die für die NFL-Übertragen bisher circa 1 Milliarde locker gemacht hatten.

Bildquelle: American-Football: © Sergey Nivens -stock.adobe.com