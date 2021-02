HbbTV Rating-Monitor von bmt jetzt verfügbar

Anzeige

Mit dem HbbTV Rating-Monitor will bmt ein Analyse-Tool zur Verfügung stellen, mit dem Sender ihre Reichweite über HbbTV messen können.

Bei dem HbbTV Rating-Monitor handelt es sich um eine Neuentwicklung der Bayerischen Medien Technik (bmt), wie das Unternehmen gestern mitteilte. Unterstützt und gefördert wird das Projekt durch die Bayerische Landeszentrale für Neue Medien. Es soll besonders TV-Sendern dienen, deren Quoten nicht tagesaktuell ausgewertet werden. Das Analyse-Tool soll dabei in Echtzeit Einblicke in Anzahl, Verweildauer und Empfangswege der zugeschalteten HbbTV-Geräte gewähren. In frei einstellbaren Slots, (z.B. in 15min Slots) sowie über einen frei einstellbaren Zeitraum (z.B. die vergangenen 24h) soll man die Nutzung anbieterbezogen analysieren können.

Frank Strässle, Geschäftsführer von bmt, und Horst Rettig, Geschäftsführer von münchen.tv, stellten die Technologie erstmals während der Medientage München 2020 vor. Laut Strässle ist der HbbTV Rating-Monitor ab sofort für alle bayerischen Lokal-TV-Sender verfügbar. Ab März 2021 soll das Tool dann auch bundesweit für alle Programmanbieter als Lizenz erhältlich sein.