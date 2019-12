Helene Fischer bleibt beim ZDF

Deutschlands erfolgreichste Entertainerin hat ihren Vertrag mit dem ZDF verlängert. Am 1. Weihnachtsfeiertag stellt sie wieder eine große Show mit zahlreichen Gästen auf die Beine.

Weitere drei Shows sind gesichert: Das ZDF und Helene Fischer haben ihren Vertrag verlängert und wollen auch in Zukunft für die Fans und Zuschauer besondere Showmomente kreieren.

Auch in diesem Jahr ist die „Helene Fischer-Show“ ein fester Bestandteil des ZDF-Programms am 1. Weihnachtsfeiertag. Das abwechslungsreiche Programm besteht aus viel Musik und spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten und besonderen Inszenierungen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderen Weltstar Engelbert, Backstreet Boy Nick Carter, die Schlagergiganten Roland Kaiser und Howard Carpendale, US-Star Josh Groban, Andreas Gabalier, Chartstürmer Mark Forster und Publikumsliebling Michelle Hunziker.

Das ZDF zeigt die „Helene Fischer-Show“ am 25. Dezember 2019 um 20.15 Uhr.