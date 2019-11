Heute Technisat-Receiver in der Black Friday Week von Amazon im Angebot

Auch Freunde des digitalen Satellitenempfangs kommen bei der Black Fredy Week von Amazon auf ihre Kosten. Heute sind zwei Digitalreceiver von Technisat im Angebot.

Der Technisat Technistar S5 ist ein Satelliten-Receiver mit Single-Tuner für den Empfang von Programmen in HDTV und heute für 79,99 Euro statt 99 Euro erhältlich. Der Receiver kann ohne Probleme als Recorder genutzt werden. An den Technistar wird dazu einfach ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen, auf die dann unverschlüsselte Digital-TV- und Radioprogramme aufgenommen werden können.

Jede Menge Anschlüsse zeichnen den Technisat Technistar aus. Neben Ethernet, USB, HDMI, A/V out gibt es selbstverständlich auch einen optischen Digitalausgang via S/PDIF. Mit der Technisat Connect App als Universalfernbedienung kann das Gerät komfortabel bedient werden. Zum Empfang von Pay-TV wie zum Beispiel HD Plus oder Sky gibt es eine CI-Plus-Schnittstelle.

Den Technistar gibt es auch als HD-Plus-Version mit bereits für sechs Monate freigeschalteter Smartcard zum Empfang der deutschen Privatsender in HDTV unter der Bezeichnung Technistar S5 HD+ für 99,99 Euro statt 129 Euro, also mit 22 Prozent Rabatt.

Eine Übersicht der zahlreichen Angebote, die sich täglich ändert, findet sich direkt auf der Seite von Amazon. Die Aktion gilt die ganze Woche.