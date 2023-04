Kathrein SE: Neue Ära mit Anton Kathrein im Chefsessel￼

Anzeige

Anton Kathrein wird die unternehmerische Verantwortung bei der Kathrein SE übernehmen. Damit beginnt ein neues Kapitel in der über 100-jährigen Geschichte des Familienunternehmens.

Anzeige

Im Zuge der Ablösung sämtlicher Verpflichtungen wird Anton Kathrein zunächst den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen, bevor er 2024 Harald Johanning-Meiners in der Rolle des CEO nachfolgt. Damit wird der von ihm und Vorstand Harald Johanning-Meiners mitinitiierte Transformationsprozess der Kathrein SE erfolgreich abgeschlossen.

Anton Kathrein: „Unsere Firma ist mehr als eine Herzensangelegenheit für mich. Kathrein hat riesiges Potenzial, und wir werden in den nächsten Monaten gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial weiter zu realisieren. Ich freue mich außerordentlich, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zukunft von Kathrein zu gestalten, indem wir die bestehenden Geschäftsbereiche weiter stärken und zudem neue Märkte in den Bereichen IoT und Elektromobilität erschließen. Gemeinsam haben wir nun die große Chance, ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Firma aufzuschlagen. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr. Mein tiefer Dank gilt dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, die in den vergangenen Monaten die nötigen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft von Kathrein vorgenommen haben. Ganz besonders danke ich zudem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihre Loyalität und ihr Engagement das Fundament für unseren gemeinsamen Neustart gelegt haben.“

Harald Johanning-Meiners, Vorstand der Kathrein SE: „Heute ist ein guter Tag für Kathrein. Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danke ich Anton Kathrein für sein Bekenntnis zum Unternehmen und für das starke Signal des Aufbruchs. Mit seiner Rückkehr in die unternehmerische Verantwortung haben wir den gemeinsam initiierten Transformationsprozess erfolgreich abgeschlossen. Anton Kathrein ist ein exzellenter Kenner unserer Branche und wird die führende Marktposition von Kathrein auf dem Weg nach vorne weiter ausbauen.“

Andreas Köglmeier, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kathrein SE: „Die Rückkehr der Familie Kathrein in die unternehmerische Verantwortung ist ein großartiges Zeichen der Verbundenheit Anton Kathreins mit der Firma und eine gute Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Lieferanten, Partner und Kunden und natürlich die Region Rosenheim. Der Aufsichtsrat begrüßt diesen Schritt ausdrücklich.“

Kathrein erfüllt Sanierungsvertrag

Im Zuge der Transaktion werden sämtliche Verpflichtungen gegenüber dem Bankenkonsortium im Rahmen des 2019 geschlossenen Sanierungsvertrags abgelöst. Ermöglicht wird dies durch eine Einlage der Familie Kathrein in die Gesellschaft sowie eine Finanzierung durch die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling. Die Transaktion ist das Ergebnis eines sorgfältig durchgeführten Prozesses unter der Leitung des Vorstandes Harald Johanning-Meiners sowie einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Bankenkonsortium, die maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen hat. Die Eigentümerstruktur der Kathrein SE bleibt von diesem Schritt unberührt.

Quelle: Kathrein SE; Red: Richard W. Schaber

Bildquelle: df-kathrein-ds-logo: Kathrein DS