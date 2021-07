Kostenlos! Sky zeigt erstmals Cricket in Deutschland

Anzeige

Sky präsentiert mit dem neuen Wettbewerb „The Hundred“ hierzulande erstmals Live-Cricket – frei empfangbar für alle Interessierten.

Das gab es noch nie! Sky Sport überträgt erstmals Cricket live im kostenlosen Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und via des Youtube-Kanals Sky Sport HD. Auch über Sky Q kann man die Spiele sehen.

Der neue Wettbewerb „The Hundred“ hat am Mittwoch begonnen, läuft aber noch bis 21. August. An diesem Montag wird aktuell das Herrenmatch zwischen Trent Rockets (Nottingham) – Northern Superchargers (Leeds) übertragen. Zuvor lief das Damenmatch der beiden Teams. Alle Partien finden auf diese Weise – als sogenannter Double-Header – statt: zuerst spielen die Damen gegeneinander, im Anschluss die Herren. Und noch ist auch nichts verpasst: In den kommenden vier Wochen präsentiert Sky täglich ein Match von dem Wettbewerb. Der Kommentar der Spiele ist auf Englisch.

Insgesamt acht Teams nehmen an dem Turnier teil. Hierzu gehören neben den bereits genannten Mannschaften auch noch die Manchester Originals, Birmingham Phoenix, Welsh Fire (Cardiff), London Spirit, Oval Invincibles (London) und Southern Brave (Hampshire). Eine Übersicht der Sendetermine aller Matches bietet Sky hier. Wer mehr über „The Hundred“ beziehungsweise Cricket an sich lernen möchte, dem sei der diesbezügliche Regel-Katalog von Sky (deutsch) sowie der englischsprachige Wikipedia-Artikel ans Herz gelegt.