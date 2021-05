La Liga bleibt langfristig bei DAZN

Anzeige

DAZN zeigt weiterhin die spanische erste Liga in Österreich und Deutschland. Dies teilte der Sportstreamingdienst Montagvormittag mit.

DAZN und La Liga verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich um weitere fünf Spielzeiten. Bereits seit dem Start des Sportstreamingdienstes vor fünf Jahren gibt es die höchste spanische Spielklasse live und exklusiv auf DAZN.

Melcior Soler, Direktor für audiovisuelle Rechte bei LaLiga: „DAZN hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Sportlandschaft entwickelt. Wir sind stolz darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ihnen fortzusetzen. Diese langfristige Verlängerung bietet den Fans die beste Möglichkeit, die ganze Vielfalt unseres Wettbewerbs in einem der führenden Fußballmärkte Europas zu entdecken.“

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, fügt hinzu: „Vor fast genau fünf Jahren ist DAZN mit dem Ziel angetreten, die Art und Weise wie Fans ihren Lieblingssport erleben können, zu revolutionieren. All die Jahre war LaLiga dabei an unserer Seite und ist demnach elementarer Bestandteil unseres breiten Portfolios an Spitzenfußball.“

Natürlich ist auch die Meisterschaftsentscheidung zwischen Real und Atletico am letzten LaLiga-Spieltag 2020/2021 diesen Sonntag live auf DAZN zu sehen. Hierzu wird sogar eine Meister-Konferenz angeboten. DAZN überträgt ab 18 Uhr natürlich aber auch alle anderen La Liga-Spiele live.

