„Light up Your World“ – LG kündigt neue Werbekampagne an

Anzeige

LG will eine neue Werbekampagne starten: Als Herzstück dient „Light up Your World“ ein Werbefilm zum Thema Fantasiewelten und OLED-Technologie.

Bis Ende Juni wird der 30-sekündige Werbespot im Fernsehen laufen, der den Mittelpunkt der neuen LG Electronics Werbekampagne bildet. Unter der Botschaft „Light Up Your World“ soll damit die neue OLED evo Paneltechnologie beworben werden. Diese zähle zu den Innovations-Highlights des eigenen 2021 TV-Produkt-Lineups, so das Elektronik-Unternehmen.

Die Technologie soll für hellere Leuchkraft der Geräte und kraftvollere Bilder sorgen. Dementsprechend sei auch das Leitmotiv der Kampagne gewählt: ein strahlend leuchtender Baum, der die Strahlkraft der OLED evo Technologie symbolisiere. Flankiert wird der Werbespot durch weitere Online- sowie Social Media-Videos, Display Ads und Printanzeigen.