Loewe legt TV-Modelle in neuer Sommeredition auf

Loewe will im Rahmen einer Sommer-Promotion eine limitierte Sonderserie der TV-Modelle Loewe bild v dr+ mit zwei stillvollen Farbakzenten auflegen.

Mit der White Limited Edition und Silver Limited Edition will der Anbieter laut eigenen Angaben mehr Eleganz in die überwiegend schwarz dominierte Fernsehlandschaft bringen. Bei den Modellen der Sommeredition soll daher die Soundbar mit einem Akustikstoff in Silber oder Weiß bespannt sein. Verkaufsstart ist für den Juli angesetzt.

Die beiden, für kurze Zeit erhältlichen Sommereditionen sollen die bereits eingeführten Varianten Loewe bild v.65 dr+ und bild v.55 dr+ ergänzen. Die neueste OLED-Panel-Generetaion soll dabei perfektes Bild liefern, wirbt das Unternehmen. HLG, HDR10 und Dolby Vision sollen Hochkontrastbilder und ein beeindruckendes Farbspektrum ermöglichen.

Als weitere Highlights kündigt der Hersteller etwa an, mit Loewe dr+, Zweikanalsystem und Doppel-Tuner keine Sendung mehr verpassen zu müssen. Mit dem bild v soll keine externe Festplatte mehr für Aufnahmen nötig sein. Die Stereo-Soundbar an den Loewe bild v Modellen soll zudem ein natürliches Audio-Erlebnis mit raumfüllendem Kinoklang und ausgezeichneter Sprachverständlichkeit bieten, wirbt der Anbieter.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen laut Anbieter:

Loewe bild v.55 dr+ White Limited Edition und Loewee bild v.55 dr+ Silver Limited Edition: 3.699 Euro

Loewee bild v.65 dr+ White Limited Edition und Loewee bild v.65 dr+ Silver Limited Edition 5.199 Euro

