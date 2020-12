MediaMarkt und Saturn: Hier kann man noch Geschenke abholen

Anzeige

Bestellungen bei MediaMarkt und Saturn sind weiterhin möglich – in einigen Regionen können an eingerichteten Pick-up-Stationen Produkte auch noch abgeholt werden.

In Zeiten des zweiten harten Corona-Lockdowns weisen MediaMarkt und Saturn auf Serviceeinschränkungen zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern hin. Alle Märkte von MediaMarkt und Saturn in Deutschland sind zunächst bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 geschlossen. In den Onlineshops kann jedoch natürlich auch weiterhin rund um die Uhr eingekauft werden. Auch telefonisch hat man die Möglichkeit zu bestellen und sich beraten zu lassen. Online bestellte Produkte können in einigen Regionen von Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr an eingerichteten Pick-up-Stationen an den Märkten abgeholt und umgetauscht werden.

Dies ist in erster Linie von den Regelungen der Bundesländer abhängig. So sind beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg keine Abholungen möglich, einzelne Märkte behelfen sich hier aber einer „Ans-Auto-Lieferung“. In anderen Bundesländern wie Hessen und Nordrhein-Westfalen gelten nicht so strikte Vorgaben. Eine genaue Auflistung der Märkte, und welchen Service diese anbieten, hat MediaMarktSaturn genau aufgelistet. Hier finden sie die MediaMärkte mit Pick-Up-Stationen und hier die Saturn-Geschäfte. Auch die Option „Blitzabholung“ sei laut Unternehmen verfügbar.

Geschäfte von MediaMarkt und Saturn bis 10. Januar geschlossen

Aus Sicherheitsgründen können aktuell keine Services, wie beispielsweise die Montage und Inbetriebnahme, durchgeführt werden. Bei Großgeräten erfolgt die Lieferung aktuell lediglich bis an die Haustür. Altgeräte können derzeit nur mitgenommen werden, wenn diese abholbereit außerhalb des Wohnraums stehen. Zustellungen von Onlinebestellungen über Logistikdienste funktionieren nach Angabe von MediaMarktSaturn derzeit ohne Einschränkungen, auch wenn darauf hingewiesen wird, dass es vereinzelt zu Lieferverzögerungen kommen kann.