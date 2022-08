MediaMarktSaturn ab heute mit neuem Chef

Anzeige

Wechsel auf dem Chefsessel von MediaMarktSaturn: Nötig wird dies durch den etwas unerwarteten Rückzug des bisherigen CEOs Gábor Szilágyi.

Szilágyi, seit Februar 2022 Deutschland-Chef von MediaMarktSaturn, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, den Vorsitz der Geschäftsführung der deutschen Landesgesellschaft abzugeben und in seine Heimat Ungarn zurückzukehren. Dort wird er zum 1. Oktober 2022 erneut die Führung der ungarischen Landesgesellschaft des Unternehmens übernehmen. Nachfolger von Szilágyi an der Spitze von MediaMarktSaturn Deutschland (MMSD) wird mit Wirkung zum heutigen 15. August Dr. Sascha Mager, bisher Chief Digital Officer (CDO) und Mitglied des Executive Committee der MediaMarktSaturn Retail Group (MMSRG).

Ab heute neuer Chef bei MediaMarktSaturn: Dr. Sascha Mager. Bildquelle: © MediaMarktSaturn Retail Group

Neuer MediaMarktSaturn-Chef Mager war bisher Chief Digital Officer

„Wir respektieren die Entscheidung von Gábor Szilágyi und freuen uns, dass er mit seinem Talent und seiner Erfahrung unserem Unternehmen erhalten bleibt“, erklärte Dr. Karsten Wildberger, CEO von Ceconomy und MediaMarktSaturn. „Mit Sascha Mager als internem Nachfolger sorgen wir für einen nahtlosen Übergang in der Führung von MediaMarktSaturn Deutschland. Als CDO für die gesamte Gruppe hat er bereits in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit der MMSD-Geschäftsführung auch das Digitalgeschäft in Deutschland maßgeblich gestützt und zugleich auch erste, wichtige Impulse zur weiteren Stärkung des stationären Geschäfts gesetzt. Gemeinsam mit dem Team wird Sascha Mager die Weiterentwicklung unserer größten Landesgesellschaft vorantreiben.“

Weiter ergänzte Wildberger: „Mit dieser Neuordnung nutzen wir zudem unsere bestehenden internen Kompetenzen noch gezielter für die Gesamtgruppe, ohne zusätzliche Zentralstrukturen zu schaffen – ganz im Sinne eines schnellen und schlanken Unternehmens.“

Auch in seiner neuen Funktion wird Sascha Mager Mitglied des Executive Committee bleiben.

