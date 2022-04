Mehr DTM bei ServusTV

Anzeige

ServusTV hat die Partnerschaft mit der DTM-Plattform um ein weiteres Jahr verlängert und sich weitere Übertragungsrechte für die Saison 2022 gesichert.

Das Rechtepaket umfasst die Übertragung aller 16 Rennen der legendären Rennserie bei der Video- und Streamingplattform ServusTV On, sowie bis zu einstündige Rennzusammenfassungen im Free-TV bei ServusTV, teilte der Sender am Dienstag mit. Kommentiert werden die Rennen von Motorsport-Experte Christian Glück. Zudem kommen erstmals die Live-Rechte der Rennen der Talentschmiede DTM Trophy, kommentiert von Walter Zipser, für beide Länder hinzu.

ServusTV baut damit laut eigenen Aussagen sein Motorsport-Portfolio weiter aus und bietet Zuschauern das größte Motorsport-Angebot im deutschsprachigen Free-TV. Neben der Formel 1 (in Österreich), der WRC, den Rennen aller MotoGP- und World Superbike-Klassen und der Hard Enduro World Championship, stehen 2022 nun auch insgesamt acht Rennwochenenden der DTM im Kalender. Saisonstart ist am 30. April/1. Mai in Portimão.

David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution: „Die DTM hat eine lange Tradition, gerade im deutschsprachigen Raum, aber auch international. Umso mehr freut es mich, dass wir nicht nur alle Rennen der Top-Liga live bei ServusTV On präsentieren können, sondern den Fans in Deutschland ab sofort auch die Möglichkeit bieten, die Highlights der Rennen im TV sowie die Rennen der DTM Trophy zu verfolgen. Damit macht ServusTV einen weiteren entscheidenden Schritt um in Deutschland mit dem größten Motorsport-Portfolio im Free-TV zum neuen ‚Home of Motorsports‘ zu werden.“

Text: ServusTV/ Redaktion: JN