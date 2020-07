Neue Geschäftsführung bei Joyn

Anzeige

ProSiebenSat.1 und Discovery haben die Geschäftsführung von Joyn neu aufgestellt. Neben Katja Hofem und Dr. Jochen Cassel gibt es einen Neuzugang zu vermelden.

Neben den beiden genannten Geschäftsführern wurde nun Tassilo Raesig neu in die Führungsetage berufen. Er soll die Bereiche Product, Tech und Operations übernehmen. Sein Vorgänger, Alexandar Vassilev, soll sich dazu entschieden haben, das Unternehmen Ende August zu verlassen.

Wolfgang Link, ProSiebenSat.1-Vorstand und CEO SevenOne Entertainment, bedankt sich bei Vassilev. Alle Geschäftsführer hätten dazu beigetragen, dass sich Joyn in einem Jahr zu einer führenden Streamingplattform in Deutschland entwickelt habe. Das neue Führungsteam soll nun weiter Maßstäbe im deutschen Streamingmarkt setzen, so Link.

Alexander Vassilev selbst blickt zurück: „Die letzten knapp drei Jahre bei Joyn waren wirklich eine bemerkenswerte Reise. Wir haben Joyn von 2 auf über 260 leidenschaftliche Mitarbeiter ausgebaut, ein tolles Produkt in Rekordzeit entwickelt, eine starke Marke im Markt etabliert und in nur einem Jahr in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld über 7 Millionen aktive Nutzer erreicht. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und danke den Mitarbeitern für ihre Hingabe, ihren Ehrgeiz und ihre fantastische Arbeit.“