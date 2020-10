Neue Streamingplattform der SRG – Launchdatum für Play Suisse steht

Anzeige

Serien, Filme und Dokumentationen aus der ganzen Schweiz in Originalsprache mit Untertiteln: In wenigen Tagen launcht die SRG ihre neue Streamingplattform Play Suisse.

In wenigen Tagen ist es soweit: Am 7. November will die SRG ihre neue Streamingplattform Play Suisse im Rahmen des Geneva International Film Festivals (GIFF) erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Die Plattform soll dann via Computer, Smartphone und Smart-TV und auch als App auf Swisscom blue TV verfügbar sein.

Dabei fokussiere man sich auf die gesamte Schweiz: Mit der nationalen Streamingplattform können SRG-Inhalte über die Sprachgrenzen hinweg mithilfe von Untertitelung in Deutsch, Französisch und Italienisch einfacher und personalisiert genutzt werden.

Bakel Walden, Direktor Entwicklung und Angebot und Leiter des Digital Boards der SRG: „Wir sind jetzt auf den letzten Metern der Vorbereitung.“ Insbesondere durch die technische Partnerschaft mit Swisscom Blue TV soll der direkte Zugang zu Play Suisse vereinfacht werden. Swisscom will dann die Plattform in ihrem Blue-TV-App-Store platzieren. Gespräche mit weiteren Telekom- und Internet-Anbietern sowie kulturellen Plattform-Partnern seien im Gange.

Ab Samstag, 7. November, kann die neue Plattform dann online sowie auf den mobilen Plattformen von iOS und Android abgerufen werden.

Exklusiver Vorabzugang für Mitglieder

Außerdem können Mitglieder der SRG Deutschschweiz schon vorher Zugang zu Play Suisse erhalten. Am 4. November soll man dann per Mail Informationen für den Vorabzugang erhalten.