Play Suisse: Neue Streamingplattform gestartet

Anzeige

Serien, Filme und Dokumentationen aus der ganzen Schweiz in Originalsprache mit Untertiteln: Die SRG hat ihre neue Streamingplattform Play Suisse gestartet.

An diesem Wochenende hat die SRG ihre neue Streamingplattform Play Suisse online gebracht. Die Plattform sollte nun via Computer, Smartphone und Smart-TV und auch als App auf Swisscom blue TV verfügbar sein – und begrüßt in der Browserversion die Neuankömmlinge viersprachig: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rumantsch (Rätoromanisch) stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Fokus auf die gesamte Schweiz

Die neue Plattform soll sich inhaltlich auf die gesamte Schweiz fokussieren – und mithilfe von Untertitelung in Deutsch, Französisch und Italienisch einfacher und personalisiert genutzt werden.

Insbesondere durch die technische Partnerschaft mit Swisscom Blue TV soll der direkte Zugang zu Play Suisse vereinfacht werden. Swisscom will dann die Plattform in ihrem Blue-TV-App-Store platzieren. Gespräche mit weiteren Telekom- und Internet-Anbietern sowie kulturellen Plattform-Partnern seien im Gange.