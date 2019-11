Neuer Look für digitalfernsehen.de

Unsere Stammleser haben es gleich bemerkt: Ab sofort präsentiert sich digitalfernsehen.de im neuen Design. Vor allem für Nutzer von mobilen Endgeräten hat dies Vorteile.

Im Internet geben sich die neuen Trends und Standards fast im Jahresschritt die Klinke in die Hand. Eine eigene mobile Seite hier, ganz viel Bewegtbild dort und natürlich Social Media auf allen Kanälen. Wer uns kennt, der weiß, dass wir von digitalfernsehen.de nicht jedem Trend hinterherjagen.

Seit unserem Start im Jahr 1998 arbeiten wir dennoch schon mit dem fünften Redaktionssystem. Lange haben wir uns nach einer Software umgeschaut, die einerseits dem Leser viele Annehmlichkeiten bietet und der Redaktion die Arbeit leicht gestaltet. Wir sind nun von Typo3 auf WordPress umgestiegen. Dem Laien ist es egal, die Experten wissen, dass es ein mutiger Schritt ist.

Wir haben lange „geübt“ und vor zwei Jahren schon das ebenfalls im Auerbach Verlag erscheinende Portal www.haus-garten-test.de von Typo3 auf WordPress migriert. Unsere anderen Seiten www.likehifi.de, www.smart-wohnen.net und www.auszeit.bio laufen ebenfalls mit „WP“ wie am Schnürchen. Also sehen Sie uns den holprigen Start etwas nach. In Zukunft belohnen wie Sie dafür mit vielen neuen Inhalten.

Für Anregungen erreichen Sie unsere Redaktion unter online@digitalfernsehen.de