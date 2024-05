Christian Loefert wechselt zur Großkundensparte T-Systems und übernimmt dort den Posten von Jussi Wacklin. Dieser verlasse das Unternehmen laut einer Pressemeldung des Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Ende April gab die Telekom bekannt, dass Christian Loefert, der verantwortlich für Marketingkommunikation, Mobilfunk-Endgeräte und Training bei der Deutschen Telekom ist, seinen Posten zum 31. Juli 2024 räumen wird. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass er bei der Großkundensparte T-Systems einen neuen Posten übernehmen wird. Loefert wird zum 1. September 2024 neuer Marketing-Chef bei T-Systems. Seine Nachfolge auf dem Posten für die Marketingkommunikation, Mobilfunk-Endgeräte und Training bei der Telekom Deutschland wird Michael Falkensteiner. Dieser kommt von o2 Telefonica Deutschland. Loefert tritt bei T-Systems die Nachfolge von Jussi Wacklin an. In seiner neuen Funktion berichtet Loefert an Urs M. Krämer, Geschäftsführer Commercial T-Systems.

An Jussi Wacklin, seit 2022 für das Marketing von T-Systems verantwortlich, gerichtet, der das Unternehmen zum 31. Mai 2024 auf eigenen Wunsch verlasse, sagte Krämer: „Ich danke Jussi für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren und wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute“. Auch zu Loefert findet Krämer warme Worte: „Christian hat bei der Telekom Deutschland ausgezeichnete Arbeit geleistet. Umso mehr freut es mich, dass wir ihn für T-Systems gewinnen konnten. Er ist ein erfahrener Top-Marketing-Manager mit Magenta im Blut. Darüber hinaus hat er umfangreiche Erfahrung in der Vertriebs- und Geschäftssteuerung. Ich bin überzeugt, dass unsere Marketingaktivitäten und unser Geschäft von seiner ganzheitlichen Kundensicht profitieren werden“.

Lange Karriere bei der Telekom

Christian Loefert arbeitet bereits seit 2008 im Telekom-Konzern: Zunächst übernahm er den Bereich Strategie, Expansion und Projekte bei der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft. Im Anschluss leitete er das Franchisenetz der Telekom mit rund 200 Filialen. Danach war er für das Channel Management und Business Steering im Privatkundensegment der Telekom Deutschland verantwortlich, bevor er dort 2019 Marketing-Chef wurde. Bevor er zur Deutschen Telekom kam, war Loefert als Unternehmensberater für McKinsey tätig.