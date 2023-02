Nubert startet großen Abverkauf: B-Ware jetzt stark reduziert

Anzeige

Nubert veranstaltet ab dem 13. Februar eine große B-Ware-Aktion mit stark reduzierten Preisen auf Lautsprecher und Elektronik, wie der Anbieter wirbt.

Anzeige

Um 12 Uhr hat Nubert am Montag seine Abverkaufsaktion begonnen. Die reduzierten Lautsprecher und Elektronik-Komponenten sollen dabei zwar deutliche Schönheitsfehler aufweisen, aber ansonsten gewohnte Klang-Qualität ohne Einschränkungen bieten, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Nubert will mit der Aktion Platz im eigenen Lager schaffen.

Nubert reduziert Produkte mit Schönheitsfehlern

Abseits von Kratzern und Rissen im Lack sowie Dellen am Gehäuse sollen alle angebotenen HiFi- und Heimkinogeräte von Nubert auf ihre makellose Funktion überprüft worden sein. Auf der jeweiligen Produktseite im Shop soll man sich dabei Beispielabbildungen von baugleichen Komponenten ansehen und sich über mögliche Einschränkungen informieren können, so das Unternehmen. Kunden, die sich dann für ein Produkt entscheiden, sollen die volle Garantie erhalten. Für eine Übersicht über alle Schnäppchen-Angebote verweist der Anbieter auf eine eigene Aktionsseite.

Der Lautsprecher-Konzern wirbt zudem dafür, dass sich gerade im Heimkino und bei Subwoofern viele Schönheitsfehler der angebotenen B-Ware leicht kaschieren lassen. So soll man beispielsweise den nuSub XW-800 slim ganz einfach unter einer passenden Couch verschwinden lassen können, um Kratzer oder Dellen zu verbergen. Auch mit Abdeckungen und einer geschickten Aufstellung der Geräte sei vieles möglich, um das Maximum aus ihnen herauszuholen.

Weitere Produktmeldungen und Nachrichten zu Nubert findet man auf den Seiten von DIGITAL FERNSEHEN.

Quelle: Nubert

Bildquelle: df-nubert-logo: nubert