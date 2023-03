Nubert startet Aktion: High End Verstärker zum Sonderpreis

Anzeige

Nubert bietet im Rahmen einer neuen Aktion ausgewählte Stereo-Verstärker zu reduzierten Preisen an und verspricht „High-End zum Powerpreis“

Die Verkaufsaktion gilt ab dem 15. März 2023. Das HiFi-Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd will dabei laut eigenen Angaben hochwertige Vollverstärker, Vor- und Endverstärker sowie komplette Gerätesets von namhaften Herstellern wie AVM, Denon, Marantz, Yamaha, Rotel Michi, NAD, Musical Fidelity, Cambridge Audio und anderen zu attraktiven Konditionen anbieten.

Nubert Bundle als Highlight

Als besonderes Highlight hebt der Konzern dabei die hauseigenen nuControl 2 und nuPower D in einem Bundle zum Sonderpreis hervor. Der digitale Stereovorverstärker nuControl 2 soll laut Nubert mit zahlreichen Eingängen und einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten punkten. Mit parametrischen Equaliziern, adaptiver Loudness und vielen weiteren Soundeinstellungen biete der kompakte Klangmanager viele Optionen zur individuellen Anpassung, so das Unternehmen. Zusammen mit nuPower D soll sich so das perfekte Duo für den heimischen Musikgenuss ergeben, heißt es in der Aktionsankündigung.

Die Sonderangebote von Nubert sollen sowohl im Online-Shop, telefonisch via Hotline als auch im Nubert Flagship-Store in Schwäbisch Gmünd verfügbar sein.

Quelle: Nubert