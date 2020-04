Ohne Abofalle: HD Plus schenkt Ex-Kunden drei Gratis-Monate

24 private HD-Sender und zwei UHD-Sender: HD Plus gibt es jetzt 3 Monate völlig kostenlos – ohne doppelten Boden und verstecke Kosten.

Bei der aktuellen Aktion können alle ehemaligen Kunden drei weitere Monate kostenlos HD Plus nutzen – ohne Abo und Registrierung. Alles was man dazu benötigt ist ein HD Plus-Modul oder Receiver mit HD Plus Karte oder einem HD Plus TVkey.

Die Nummer, die man zur erneuten Aktivierung benötigt, findet man auf der alten HD Plus Karte. Auf der Seite von HD Plus gibt man diese Nummer dann ein. Nach drei Monaten endet die Freischaltung automatisch.

Dabei sind insgesamt 24 private HD-Sender wie ProSieben HD, RTL HD, Vox HD oder auch RTL Zwei HD. Außerdem können zwei Sender in Ultra HD empfangen werden: RTL UHD und UHD1. Sendungen wie „GZSZ“ oder „Galileo“ können dann also sogar in UHD angeschaut werden.

Regulär kann man den Service von HD Plus für 8,50 Euro pro Monat oder für 79 Euro pro Jahr nutzen.