OnePlus vor Launch seines neuen Flaggschiff-Smartphones

OnePlus wird demnächst das neue Flaggschiff-Smartphone OnePlus 8T präsentieren. Geplant ist dafür ein weltweites Online-Event.

Bei der OnePlus 8-Serie handelt es sich um die erste vollständige Reihe von 5G-fähigen Smartphones des Unternehmens. Als Flaggschiff soll das kommende OnePlus 8T dabei mit einer Reihe neuer und verbesserter Technologien ausgestattet sein, wie die Firma bekanntgibt.

Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus, verspricht vage: „Mit dem kommenden OnePlus 8T legen wir wieder einmal die Messlatte für uns selbst in Bezug auf die gesamte Nutzererfahrung höher – dank einiger neuer Funktionen, die wir voller Vorfreude zum ersten Mal in einem OnePlus-Gerät einführen. Ich bin zuversichtlich, dass auch das OnePlus 8T die Erwartungen übertreffen und ein unvergleichliches Premiumerlebnis bieten wird.“

Am 14. Oktober will OnePlus sein neuestes Modell mit allen Funktionen vorstellen. Bis dahin müssen Interessierte sich noch gedulden, ob das neue Gerät denn tatsächlich ein Premiumerlebnis bieten kann. Geplant ist zur Veröffentlichung eine Launch-Veranstaltung, die an diesem Tag um 10 Uhr online gestreamt und im Vorhinein auf ungewöhnliche Art und Weise beworben wird: